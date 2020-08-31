Adres sordular bir kamyon dolusu dayak yediler
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Adres sordular bir kamyon dolusu dayak yediler

Esenyurt'ta halı yıkama işi yapan iki şahıs, halı teslim etmek için gittikleri adreste, binayı bulamayınca o sırada sokakta bulunan bir çocuğa sordular.

Adres sordular bir kamyon dolusu dayak yediler
31.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:07

Esenyurt'ta halı yıkama işi yapan iki şahıs, halı teslim etmek için gittikleri adreste, binayı bulamayınca o sırada sokakta bulunan bir çocuğa sordular. Binayı göstermek için arabaya binen çocuğun kaçırıldığını düşünen mahalleli ise halı yıkamacılara meydan dayağı attı. Yaşanan arbede ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 12.30 sıralarında Esenyurt İstiklal mahallesi Kavak sokakta meydana geldi. İddiaya göre, halı yıkama işi yapan iki kişi kamyonet ile yıkanan halıları sahibine getirdiler. Girdikleri sokakta adresi çıkaramayan şahıslar, bu sırada sokakta bulunan bir çocuğa adres sordular. Çocuk ise adresin bir sokak ileri de olduğunu söyleyip, yardım etmek için arabaya bindi.

"Mahalleliden meydan dayağı"

Bu sırada çocuğun bir kamyonete bindiğini gören mahalleli ise araca binen çocuğun kaçırılmak istendiğini düşünerek tepki gösterdi. Kısa bir tartışmanın ardından olay kavgaya dönerek, araç içinde bulunan iki kişi araçtan indirildi. Çevredeki vatandaşlarında olaya dahil olmasıyla halı yıkamacı şahıslar dayak yemeye başladı. Tekme ve yumrukların konuştuğu saldırıdan kaçmak isteyen halı yıkamacılar yakalanıp tekrar dayak yediler.

"Olay karakolda çözüldü"

Kavganın büyüdüğünü gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan Esenyurt Polis Ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek kalabalım grubu sakinleştirmeye çalıştı. Şüphelileri de polis arabasına bindirerek olay yerinden ayrıldılar. Bu sırada iddiaları araştıran polis ekipleri, sokakta adres sorulan çocuğa ve ailesine ulaşarak karakola davet ettiler. Karakolda bilgisine başvurulan çocuk ise olaya açıklık getirdi. Kendisine adres sorulduğunu ve adresi bildiği için arabaya kendi bindiğini söyleyen çocuk, kaçırılma durumu olmadığını iletti. Yapılan çalışmanın ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı. Yaşanan olaylar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
NURDAN: Çocuğu arabaya almak da, çocuğun binmesi de aptallık. Bir sonraki sokağa gider tekrar sorarsın.
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