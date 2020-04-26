Adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulma süresi uzatıldı İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, korona virüsle mücadele kapsamında nüfus müdürlükleri ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulma süresinin uzatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, korona virüsle mücadele kapsamında nüfus müdürlükleri ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulma süresinin uzatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele çerçevesinde alınan tedbirler doğrultusunda salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulmasının 11 Mayıs tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA