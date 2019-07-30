Adrenalin ve eğlencenin adresi Sukaypark

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Sukaypark Tesisleri, bünyesinde yer alan Kablolu Su Kayağı Merkezi, Kaykay Pisti ve Su Oyunları Parkı ile adrenalin ve eğlenceyi bir arada sunuyor.

Türkiye'nin ilk kablolu su kayağı merkezi olan Sukaypark Tesisleri, bünyesine eklediği Türkiye'nin ilk uluslararası standartlardaki Kaykay Pisti ve Bursa'nın ilk Su Oyunları Parkı ile genişlemeye devam ederken, spor ve yaşamın Bursa'daki merkezi oldu. Bursa'da görülmesi gereken yerler arasında ilk sıralarda yer alan tesis, Bursalıların yanı sıra şehir dışından gelen vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Tesis, özellikle yaz aylarında adeta dolup taşıyor. Tesis bünyesindeki Kablolu Su Kayağı Merkezi ve Kaykay Pisti, ekstrem sporlarla ilgilenen gençlerin adrenalin dolu anlar yaşamasını sağlarken, Su Oyunları Parkı ise çocuklara kavurucu yaz günlerinde serinlik ve eğlenceyi bir arada sunuyor.

Çukurca Mahallesi'nde 100 dönüm arazi üzerine kurulu olan Sukaypark, komple bir spor tesisi olarak hizmet veriyor. Türkiye'nin ilk kablolu su kayağı merkezi olma özelliğine sahip tesis, hizmete girmesiyle birlikte Wakeboard (Su kayağı) Dünya Şampiyonası ve Avrupa Kablolu Sukayağı (Cable Wakeboard) Şampiyonası gibi uluslararası alanda dev organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Hizmete girdiği günden bu yana yerli ve yabancılar tarafından büyük ilgi gören tesis yaz aylarıyla birlikte su kayağı severlerin değişmez noktası oldu.

Sukaypark Tesisleri içerisinde yer alan uluslararası standartlarda yapılmış Türkiye'nin tek kaykay pisti, kaykay ve paten sporuyla ilgilenen sporcuların gözdesi oldu. Amerika'dan gelen özel bir ekip tarafından yapılan kaykay pisti, her gün onlarca sporcuyu misafir ediyor. Dünyaca ünlü sporcuların da kaymak için tercih ettiği pist, Türkiye'nin kaykay branşında olimpiyatlara sporcu göndermesi adına da büyük önem taşıyor.

Çocuklar serinleyerek eğleniyor

Osmangazi Belediyesi tarafından yaz aylarında çocuklara alternatif bir aktivite imkanı sunmak maksadıyla hayata geçirilen Bursa'nın ilk Su Oyunları Parkı ise sıcak yaz günlerinde çocukların neşesine neşe katıyor. Sukaypark tesisinin içerisinde 660 metrekare alan üzerine inşa edilen parkta, su kaydırağı, su çemberleri seti, su palmiyesi, su jeti ve örümcek su oyunları seti gibi toplam 20 çeşit oyun bulunuyor. Çocuklar, kavurucu yaz günlerinde Su Oyunları Parkı ile hem serinliyor hem de eğleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA