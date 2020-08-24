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Adrenalin tutkunu motorcular Yozgat'ta buluştu

Coğrafi yapısı ve doğal güzellikleri ile motor sporlarına en elverişli bölgelerden olan Yozgat'ta, motosiklet tutkunları adrenalin coşkusunu doyasıya yaşıyor.

Adrenalin tutkunu motorcular Yozgat'ta buluştu
24.08.2020 13:04 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:48

Coğrafi yapısı ve doğal güzellikleri ile motor sporlarına en elverişli bölgelerden olan Yozgat'ta, motosiklet tutkunları adrenalin coşkusunu doyasıya yaşıyor.

Yozgat'ta çeşitli meslek gruplarından çok sayıda kişinin bir araya gelerek oluşturduğu motosiklet grubu üyeleri, hafta sonları kentin değişik bölgelerinde sürüş keyfi yaşıyor. Yaşları 30 ile 55 yaş arasında değişen, yaklaşık 20 kişiden oluşan grup, Yozgat Merkez Bilal Şahin Mahallesi kent park mevkinde bir araya geldi.

Motorları ile atlama rampaları ve dik tepeleri tırmanmayı başaran adrenalin tutkunu motorcular, engebeli ve dağlık kross alanları büyük bir ustalıkla aşıyor. Zaman zaman çevre illere giden, çevre illerden de Yozgat'a gelen motosiklet tutkunları, zor arazi şartlarında motosiklet kullanıyor. Nefes kesen akrobasi hareketleri ile de dikkat çeken motosikletçiler, hem stres atıyor hem de spor yapıyor.

Çocukluk hayalini 50 yaşından sonra gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Alattin Öztürk, "Stresimizi atıyoruz, çok güzel bir spor, herkese tavsiye ederim. Motorla yokuş çıkıyoruz, atlama yapıyoruz. Heyecanımızı atıyoruz, çok zevkli oluyor. 2 senedir kullanıyorum, motoru çocukluktan beri kullanmak istiyordum. Demek ki kısmet 50 yaşından sonraymış. Arkadaşlarla her hafta buluşuyoruz dağ, taş geziyoruz, stresimizi atıyoruz" dedi.

Yozgat'ta avukatlık yapan Haşim Özçelik ise, "Biz motor sporu ile hem sosyalleşiyoruz hem de arkadaşlığımızı güçlendiriyoruz. Motor sporuyla adrenalin tutkumuzu tatmin ediyoruz. Motor sporunun özünde zor arazi şartlarında mücadele yatıyor. Biz bu yolla hem spor yapıyoruz hem de doğa ile kaynaşıyoruz. Bu şekilde güzel bir gün geçiriyoruz. Her hafta toplanıp Yozgat ve çevrelerinde dolaşıyoruz. Çevre illerden de arkadaşlar bize katılıyor" şeklinde konuştu.

Faruk Susam da duygularını, "Amacımız burada şehrin gürültüsünden uzak durmak. Genç arkadaşlarla Yozgat'ın tabiat alanlarını geziyoruz. Arazide zor parkurlarda sürüş yapıyoruz. Bizim için spor oluyor, sağlıklı kalıyoruz. Herkese tavsiye ederim" sözleriyle aktardı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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