Adrenalin tutkunu, cipiyle kaledeki uçurumun kenarına çıktı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, adrenalin tutkunu Halis Kalaycı (51), 1960 model cipiyle Firan Kalesi'ndeki 150 metrelik uçurumun kenarına çıktı. Cipin uçurumun kenarındaki çekilen görüntüleri, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Ermenek Belediyesi'nde görevli 3 çocuk babası Halis Kayacı, 1960 model cipiyle, ilçe merkezinde bulunan Karamanoğulları tarihinde önemli bir yeri olan Firan Kalesi'ne çıktı. Kalaycı, hem Toros Dağları'nın eşsiz güzelliğini hem de turkuaz rengindeki Ermenek Barajı'nı izleme imkanı bulunan kalede, kaygan ve kayalık olan yolda uçurumun kenarına kadar ilerledi. Aracını burada park eden Kalaycı, fotoğraf ve görüntü çektirmeyi de ihmal etmedi. Arkadaşları da görüntüleri, sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşımlar yoğun ilgi gördü.

Kaleye arkadaşlarıyla birlikte gittiklerini, bu sırada uçurumun kenarına kadar ilerlediğini belirten Kalaycı, cip kullanmayı da çocukluğundan beri sevdiğini söyledi. Uçurumun kenarına kadar gidip fotoğraf çektirdiğini ifade eden Kalaycı, bunun çok tehlikeli olduğunu kaydetti. Davranışı doğru bulmadığını ve kimseye tavsiye etmediğini belirten Kalaycı, cipin de bir arkadaşının hediyesi olduğunu ifade etti.



Kaynak: DHA

- Karaman