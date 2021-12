ISPARTA (Habermetre) - Adrenalin Tutkunlarına Yeni Pist Alanı Kazandırılacak Isparta Racing Motosiklet Kulübü Başkanı Sedat Karaçay ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Off-Road motokros, drift ve trap sporcuları için özel bir pist alanı oluşturacaklarını belirterek, "Bu konuda ilgili arkadaşlarımızla birlikte istişarelerde bulunarak altyapıyı oluşturacağız" dedi. Isparta Racing Motosiklet Kulübü Başkanı Sedat Karaçay ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Ziyarette Isparta Belediyesi tarafından Işıkkent Mahallesinin üst bölgesindeki ormanlık alanın bir bölümünde Off-Road motokros, drift ve trap sporcuları için oluşturulması planlanan özel pist alanları ele alındı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Off-Road, motokros, drift ve trap sporcuları bizden yer istemişti. Ormanlık alandaki doğal ortamda çok güzel bir yer oluşturacağız" dedi. Isparta Racing Motor Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fuat Unul, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in motokros ve diğer yarışlarla alakalı bir çalışması bulunduğunu, bu konuda kendilerinin de destek olmak istediklerini söyledi. Unul, "Isparta'da motosiklet yarışı yapmak ve kente spor turizmi kazandırmak yıllardır bizim de hayalimiz. Daha önce Davraz Motosnow yarışları yaptık. Onu da nasip olursa bu yıl sizlerle birlikte tekrar hayata geçireceğiz. Bunları Isparta'mızı en iyi yere getirecek şekilde yapalım istedik. Şükrü başkanımız bu işleri seviyor. Biz de kendisiyle istişare etmek istedik" dedi. Isparta Racing Motosiklet Kulübü Başkanı Sedat Karaçay ise kulübün 2016 yılında kurulduğunu ve şuanda 60 aktif üyesi bulunduğunu söyledi. Arkadaşlarıyla 'Isparta'ya neler yapılabilir' şeklinde istişareler ettiklerinde karşılarına hep motosiklet festivali ve motosnow gibi yarışlar çıktığını ifade eden Karaçay, "Sadece kulüp bünyesiyle bu işler olmuyor. Pist yapımı ve yer durumu kolay işler değil. Bu konuda başkanımızı ziyaret etmek istedik. Elimizden geldiği kadar Isparta'da güzel işler yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Isparta Racing Motor Sporları Kulübü'nün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Çocukluk yıllarında motosikletlerin çok fazla olmadığını ve bisiklet kullandıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, zaman ilerledikçe farklı etkinlik ve güzelliklerin ortaya çıktığına değindi. Belediye Başkanı Başdeğirmen, "Ama şimdi görüyoruz ki, artık gençlerimiz ve her yaştaki vatandaşlarımız birçok etkinlik yapıyorlar. Modifiyeli araçların bir etkinliği var, Off-Road grupları ve karma olarak birkaç tane motosiklet kulüplerimiz var. Bunlar çok güzel şeyler. Bunların amacı her ne kadar güzel vakit geçirmek ve hobi gerçekleştirmek olsa da bunun dışında özellikle kış dönemlerinde zorlu arazilerde ulaşılamayacak yerlere ulaşabilmenizden faydalanıyoruz. Dağda bir kişi mahsur kalsa Off-Roadcularla sizler, kişiyi bulma kabiliyetiniz var. Çünkü araziyi çok iyi tanıyorsunuz. Allah korusun ama böyle bir durum olduğunda gerekli olursa sizler her zaman hazırsınız" ifadelerini kullandı. Motosiklet kulüpleri gibi grupların turizm anlamında şehre katkı sağladığını kaydeden Belediye Başkanı Başdeğirmen, "Turizm anlamında siz nasıl Isparta dışına gidip misafir oluyorsanız sizin de Isparta'ya getirdiğiniz sporcu arkadaşlarımız var. Onlar da motorlarıyla geliyorlar. Eğirdir ve farklı yerlerimizi gezdiriyor ve tanıtıyorsunuz. Bunlar güzel şeyler, bu etkinliklerden memnunuz" dedi. Motosiklet kulüplerinin etkinlik yapabilmesi için doğal alanlara ihtiyacı olduğunu belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Işıkkent Mahallesi'nin üst bölgesindeki alanda Off-Road, drift, motokros ve trap atışları için özel bir pist oluşturacaklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, "Işıkkent bölgesinde şehrin dışına çıkmadan çok yakın bir bölgede 350 bin metrekare orman arazisinin bize tahsis edilmesini istedik. Araziye Orman Bölge Müdürümüzle gidip baktığımızda, doğal hali sizlerin çok memnun olacağı ve etkinlik yapabileceğiniz yerler olduğunu gördük. Burada Off-Roadcuların çalışma ve pist alanı, motosikletçilerin alanını oluşturacağız. Aynı zamanda trap atışları için de yer arayan arkadaşlarımız geldiler. Bunları birleştirdik orada çok güzel yer ayarlıyoruz. Orman Bölge Müdürümüz sağ olsun konuya yakın davrandı. Kendisine hazırladığımız projeyi gösterdik. Bu projeyi Gençlik ve Spor Bakanımıza götürdüm, kendisi de projeyi beğendi. Önümüzdeki yaz döneminde ortam müsait olduğunda pist konusunu sizlerle birlikte istişare ederek çalışmalara başlamak istiyoruz. Oraya sizlerle birlikte gideceğiz. Beraber orayı görmemiz gerekiyor. Bu konuda altyapıyı oluşturacağız. Drift yapan arkadaşlarımız var. Onlar da yer istiyorlar. Off- Road, drift, modifiyeciler ve atıcılar yer istiyor. Bunların hepsini güzel bir ortama taşıma düşüncesiyle 350 bin metrekare alanda çalışmalara başladık. Sizler de çok memnun olacaksınız, diğer söylediğimiz spor dalları da memnun olacak. Sanayi çarşısı içerisinde drift yapıyorlar. Ceza yemek ve kaza riski olmasına rağmen oraları kullanıyorlar. Onlara da kaza riski olmayan yerlerde altyapıyı oluşturacağız. Önümüzdeki yıldaki hedefimizde bu var. Turizm anlamında şehrimize yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" görüşlerinde bulundu.

