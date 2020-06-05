Adrenalin tutkunlarına raftingde "sosyal mesafe" düzeni
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Adrenalin tutkunlarına raftingde "sosyal mesafe" düzeni

Düzce'de yılda yaklaşık 150 bin kişinin rafting yaptığı Melen Çayı'nda, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, her bottaki kişi sayısı yarıya düşürülerek, adrenalin meraklılarına sosyal mesafe düzeni getirildi.

Adrenalin tutkunlarına raftingde
05.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:21

Düzce'de yılda yaklaşık 150 bin kişinin rafting yaptığı Melen Çayı'nda, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, her bottaki kişi sayısı yarıya düşürülerek, adrenalin meraklılarına sosyal mesafe düzeni getirildi.

Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen mevkisinde bulunan ve 12 kilometrelik parkuru ile Türkiye'nin en önemli spor turizm alanı olan rafting tesisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme süreci kapsamında bu hafta sonu tekrar hizmete girecek.

Yılda ortalama 150 bin adrenalin tutkunun Melen Çayı'na inerek macera yaşadığı bölgedeki 4 tesis, normalleşme sürecinin başlamasının ardından tekrar düzenlenerek yeni kurallar çerçevesinde botlarını suya indirmeye hazırlanıyor.

Yeni kurallar çerçevesinde tesisler Düzce Valiliğinden gelen teknik ekiplerce kontrol edilirken, botlar, kask, küreklerle sosyal tesisler dezenfekte edildi.

"Botlardaki kişi sayısı yarıya düşürüldü"

İl Kültür ve Turizm Müdür Resul Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla ildeki bütün turizm işletmelerinde yeni düzenleme yaptıklarını söyledi.

Bölgenin önemli turizm alanı olan rafting tesislerinde de birtakım düzenlemelerin yapıldığının altını çizen Taştan, "Her türlü hijyenik tedbirler alındı. Botlarımız önceden 8 kişi ve bir rehber ile hizmet veriyordu. Yeni dönemde ise bu sayı yarı yarıya düşürülerek 4 kişi ve bir rehbere düşürüldü. Bu hafta sonu tesislerimiz hizmete başlayacak." dedi.

"Önce sağlık"

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe ise yaklaşık 2,5 aydır tesislerin koronavirüs nedeniyle kapalı olduğunu ve kendilerinin de suya inmek için can attıklarını söyledi.

"Önce sağlık" sloganı ile bu hafta sonu tekrar rafting turlarına başlayacaklarının altını çizen Tepe, şöyle konuştu:

"Sezonun tekrar canlanacağını ümit ediyoruz. Tesislerimiz botlardan küreklere, kasklardan sosyal alanlara kadar en ince ayrıntısına kadar dezenfekte edildi. Her tur öncesi yeni oluşturulan dezenfekte havuzlarımızda kask ve küreklerimiz dezenfekte işleminden geçiriliyor. En büyük alınan tedbirlerden biri ise botlarımızdaki sayı yarı yarıya indirildi. Burada ticaret ön plana konulmadan 'önce sağlık' mantığı ile hareket ediyoruz. Botlarımızı artık 4 kişi ile suya indireceğiz. Kıyafet konusunda ise artık rafting yeleği verilmeyecek. Misafirlerimiz bu spora uygun kıyafetlerini giyecek."

Raftingin bölge için çok önemli bir turizm alanı olduğuna değinen Tepe, son olarak bölgeye gelecek misafirlerin gönül rahatlığıyla sporlarını yapabileceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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