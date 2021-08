Adrenalin tutkunlarına İSFANBUL'dan 30 Ağustos'a özel program

30 Ağustos'a özel gösteri, yarışma ve kutlamaların gerçekleştirileceği İSFANBUL Tema Park, Zafer Bayramı'nda tüm eğlence ve adrenalin tutkunlarına unutulmaz bir kutlama deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

HADO Milli Takımı'nın 30 Ağustos'a özel gösteri maçı da yapacağı, kutlama, yarışma ve maskot şovlarının da gerçekleştirileceği tema park, adrenalin tutkunlarına heyecan dolu bir zafer coşkusu yaşatacak.

BÜYÜK KÜÇÜK HERKES EĞLENCE VE ADRENALİNE DOYACAK

İSFANBUL Tema Park'tan 30 Ağustos programıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Heyecan, adrenalin ve eğlence tutkunlarına özel tasarlanan Adalet Kulesi ile macera severler, 50 metre yükseklikten bütün İstanbul'u çığlıklar içinde kuşbakışı seyredecek. 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkarak dünyanın en iyi 4. roller coasterı seçilen Nefeskesen'in yanı sıra 70 kilometre hızla giden ve 30 metre yükseğe çıkan Maceraperest, büyük küçük herkesi eğlence ve adrenaline doyuracak. Sulu eğlence sevenlerin favorisi Viking, beklenmedik bir anda 15 metreden aşağıya harika bir düşüşle eğlence tutkunlarının nefesini kesecek."

"Eski İstanbul'a özlem duyanlar ise Bir Zamanlar İstanbul sokağı ile tarihi bir yolculuğa çıkacak. Atlı karıncadan çarpışan arabalara, sihirli odadan saray salıncağına, masal ağacından şatoya kadar 30'a yakın eğlence ünitesinin yer aldığı İSFANBUL Tema Park, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da tüm ailenin eğlence ve adrenalinde buluşacağı ortak nokta olacak. 30 Ağustos'a özel; HADO Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek HADO Milli Takımı'nın Türkiye'nin en büyük açıkhava sahnelerinden biri olan İsfanbul Açıkhava Sahnesi'nde gösteri maçı yapacağı, bando gösterileri eşliğinde tema parkın sevimli maskotları Vega ve Viking'in dansları, Nefeskesen sahne Viking Meydan'daki interaktif yarışmalar, ziyaretçilere eğlenceli dakikalar yaşatacak."

"OKUL ÖNCESİ ENERJİ ATMAK İÇİN İYİ BİR FIRSAT"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger, "Her özel gün, bayram ve tatillerde olduğu gibi geleceğimizin şekillendiği, tarihimizin dönüm noktaları arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da hazırladığımız özel kutlama ve gösterilerle ziyaretçilerimize unutulmaz bir gün yaşatacağız. Eğlence ve adrenalinin her an dorukta yaşandığı tema parkımız, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tarihin, coşkunun ve kutlamaların merkezi olacak. Ziyaretçilerimiz bu unutulmaz günü güven içinde birbirinden farklı eğlence ünitelerimiz ile coşkuyla kutlayacak. Pazartesi gününe denk gelen tatil ayrıca okulların açılışına bir hafta kala çocukların, aileleriyle vakit geçirerek enerji depolamaları için iyi bir fırsat olacak. 30 Ağustos'un coşkusunu yaşamak, okula başlamadan önce tüm enerjisini depolamak isteyen büyük küçük tüm ziyaretçilerimizi parkımıza eğlenmeye bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı