Adrenalin tutkunları Macera Park'ta buluşuyor

Ordu'nun önemli turistik alanlarından 530 rakımlı Boztepe'de kurulan Macera Park, adrenalin tutkunlarını bekliyor.

Kentin seyir terası konumundaki Boztepe'ye çıkan yerli ve yabancı misafirlerin, burada daha çok zaman geçirebilmesi ve çeşitli aktivitelerde bulunabilmesi için hayata geçirilen Macera Park hizmet vermeye başladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Macera Park projesini yerinde inceleyerek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Güler, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin hayata geçirilen ve geçirilecek yatırımlarla Türkiye'nin bilinen ve tanınan turizm ve cazibe merkezi olacağını söyledi.

Toplam 11 bin 204 metrekarelik alan üzerinde, her yaş grubuna hitap edecek proje kapsamında zorluk derecesine göre kolay, orta, zor ve çok zor olmak üzere 4 ağaç arası oyun parkurları ve çocuk parkuru bulunacağını belirten Güler, şöyle devam etti:

"Pentatlon alanı, 11 metre yüksekliğinde dev salıncak, yürüyüş ve oturma alanları, atlama kulesi ve zipline hizmete girdi. Macera Park projemiz sayesinde hem hepimizin bildiği özel orman alanını koruyup kollayacağız hem de bu alanı vatandaşlarımız ve turizmin istifadesine sunmuş olacağız. Buraya gelenler hem fiziki kabiliyetlerini test etmiş hem de güzel vakit geçirmiş olacaklar. Böyle bir yerin Ordu'ya kazandırılması gerçekten mutluluk verici. Boztepe'de bölge turizminin canlanması amacıyla hayata geçirilen Macera Park adrenalin ve heyecan merkezi olacak."

Proje alanında yeşil, mavi ve kırmızı zorluk seviyesinde 3 adet macera parkuru, serbest düşüş, kader atlayışı, tırmanma duvarının yer aldığı etkinlik kulesi, dev salıncak, çocukların becerilerini geliştirebilecekleri gök kuşağı ve tavşan parkuru bulunuyor.

Her yaş grubuna göre farklı etkinliklerin yer aldığı parkta, etkinliğine göre giriş ücretleri 20 ile 40 lira arasında değişiyor.

Kaynak: AA