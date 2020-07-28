Adrasan sahilinde deniz ve çevre temizliği yapıldı Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesinde turistik tesis işleten bir grup, sahilde deniz temizliği yaptı.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesinde turistik tesis işleten bir grup, sahilde deniz temizliği yaptı.

Adrasan'da, temiz çevre için farkındalık oluşturmak için bir araya gelen işletme sahipleri, yaklaşık 2 kilometrelik sahil boyunca gönüllü vatandaşların da katılımıyla çöp topladı.

Belirli noktalarda biriktirilen çöpler, Kumluca Belediyesi tarafından bırakılan konteynerlere yüklendi.

Mahallede işletmesi bulunan Serkan Konuralp, işletme sahipleri olarak tatilcilere örnek olmak istediklerini söyledi.

Çevre temizliği faaliyetlerini 30-40 kişilik gönüllü ekipler 2 haftadır sürdürdüklerini aktaran Konuralp, "Gelen konuklara daha yaşanabilir bir Adrasan sunabilmek için çalışıyoruz. Buraya gelen misafirlerden de bir sonraki gelişlerinde nasıl bir Adrasan bulmak istiyorlarsa burayı öyle bırakmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA