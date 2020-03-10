Adrasan'da kaçak yapıların yıkımı başladı Antalya'nın Kumluca ilçesinin doğal güzellikleriyle ünlü ve turistlerin uğrak yerlerinden Adrasan Mahallesi'nde, tespit edilen kaçak yapılar yıkılıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinin doğal güzellikleriyle ünlü ve turistlerin uğrak yerlerinden Adrasan Mahallesi'nde, tespit edilen kaçak yapılar yıkılıyor.

Mahallede boşaltılan 6 kaçak yapı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin eşliğinde belediye ekiplerince yıkıldı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, amaçlarının bölgede plansız yapılaşmanın önüne geçmek olduğunu söyledi.

Adrasan'ın doğal güzelliklerinin korunmasının en önemli görevlerinden olduğunu anlatan Köleoğlu, imara ve kanunlara aykırı tüm yapıları yıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA