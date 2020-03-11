Adrasan'da kaçak yapılar yıkılıyor
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Adrasan'da kaçak yapılar yıkılıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adarsan'da kaçak yapıların yıkımına başlandı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:06
Adrasan'da kaçak yapılar yıkılıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adarsan'da kaçak yapıların yıkımına başlandı.


Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılından sonra yapılan ve imar barışı kapsamı dışında kalan kaçak binalar tespit edildi. 20 Ocak tarihinde bu yapıların yıkılması için Kumluca Belediyesine tebliğ edildi. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu belediyenin resmi sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada, "Adrasan'da yapı kayıt belgeleri iptal olan kaçak yapı statüsünde yıkımı kesinleşen bütün binaların yıkımına devam ediyoruz. Antalya Valimizin emriyle 28 Ocak 2020 tarihli 8755 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün resmi yazısı ile kaçak yapı statüsündeki bütün yıkımına devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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