ADOB, Yunus Emre'yi "Yunus'un Yolu" konseriyle anacak

ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Yunus Emre'yi ölümünün 700. yılında "Yunus'un Yolu" adlı konserle anacak.

ADOB'dan yapılan açıklamaya göre, konserin müzik düzenlemesini Yusuf Yalçın yaptı, metin yazarlığını Gülümden Alev Karaman, orkestra şefliğini Sunay Muratov, koro şefliğini Çiğdem Aytepe, kostüm tasarımını Sevgi Türkay, ışık tasarımını ise Fuat Gök üstlendi.

Konserde, ADOB'un orkestra, koro ve solist sanatçıları Esin Talınlı, Funda Ateşoğlu, Ferda Yetişer, Ezgi Karakaya, Ayhan Uştuk, Arda Doğan, Tuncer Tercan, Umut Kosman ile tiyatro sanatçısı Berkay Veli görev alıyor.

Konser, 13 Kasım Cumartesi saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Biletler, "www.biletinial.com" uygulaması ile ADOB gişelerinden temin edilebilecek.

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