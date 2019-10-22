ADOB Modern Dans Topluluğu, "Tango's" ile seyirci karşısında

ADOB Modern Dans Topluluğu, "Tango's" ile seyirci karşısında

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Modern Dans Topluluğu, duyguların dansı "Tango's" ile seyirci karşısında olacak.

22.10.2019 17:10
ADOB Modern Dans Topluluğu,

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Modern Dans Topluluğu, duyguların dansı "Tango's" ile seyirci karşısında olacak.

"Tango's" eseri, ADOB Modern Dans Topluluğunca 28 Ekim Pazartesi saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde seyircinin beğenisine sunulacak.

Eser, bestelediği oda müzikleri, senfoniler, bale müzikleri ve tangoların kendine özgü stilini sürdüren Astor Piazolla'nın müzikleri ve Ricardo Fernando'nun koreografisiyle sahneye konulacak.

Kaynak: AA
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