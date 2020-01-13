Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 tutuklama
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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 tutuklama

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kişi, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklandı.

13.01.2020 14:01 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:06
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 tutuklama

suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kişi, 'da düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklandı.


İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Kübra K., İstanbul'un Anadolu yakasında bir adrese yapılan baskında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kübra K., geçtiğimiz Cuma günü adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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