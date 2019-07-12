Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianamede, 171'i tutuklu 226 kişi şüpheli, 125 kişi de müşteki...

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianamede, 171'i tutuklu 226 kişi şüpheli, 125 kişi de müşteki...

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianamede, 171'i tutuklu 226 kişi şüpheli, 125 kişi de müşteki olarak yer alıyor.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianamede, 171'i tutuklu 226 kişi şüpheli, 125 kişi de müşteki...

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianamede, 171'i tutuklu 226 kişi şüpheli, 125 kişi de müşteki olarak yer alıyor.

Kaynak: AA
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