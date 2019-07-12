Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianamede, 171'i tutuklu 226 kişi şüpheli, 125 kişi de müşteki...
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianamede, 171'i tutuklu 226 kişi şüpheli, 125 kişi de müşteki olarak yer alıyor.
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianamede, 171'i tutuklu 226 kişi şüpheli, 125 kişi de müşteki olarak yer alıyor.
Kaynak: AA
Bekçilerden "Polisi arayalım mı?" diyen vatandaşa sert çıkış: Gerek yok, polisiz kardeşim, hayırdır!
Hakim, kanserli eşini yalnız bırakan kocanın davranışını 'duygusal şiddet' saydı, tek celsede boşadı
Son Dakika Haberleri