Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarında, örgüt üyelerinin askerlik hizmeti süresince örgüte hizmet edemeyecek ve daha da önemlisi örgüt ideolojisinden uzaklas¸abilecek olmaları nedeniyle örgüt elebaşısı Oktar'ın askerliğe gidilmemesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Adnan Oktar'ın 1979 yılında patlayan "Independanta" tankeri ile kendisine mehdilik indiği imasının örgüt içerisinde sıkça kullanıldığı belirtildi.

Örgütün "Erkek Kardes¸ler Grubu"nda yer alan Ali Suat Kütahnecioğlu ve Rasin Kotil'in yakalanması amacıyla Beykoz'daki bir adrese düzenlenen operasyonda kadife kutu içinde bir not ve gazete bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, söz konusu notta, "Hepimiz için anlamlı bir tarih vardır. Her hareketi olay olan ve büyük bir yankı uyandıran aslanlar aslanı Adnan Hocamızın I·stanbul'a gelis¸i de oldukça etkileyiciydi. Yeri gögˆü inletecegˆinin, I·stanbul bas¸ta olmak üzere tüm dünyaya ıs¸ık saçacagˆının adeta bir habercisi gibiydi Independenta kazası. I·yi ki varsın, iyi ki I·stanbul'a gelmis¸sin Hocam, I·stanbul seninle güzel, Türkiye seninle güzel, dünya seninle güzel, ahir zaman seninle güzel Mas¸allah" ifadeleri dikkati çekerken, not kağıdının altında Cumhuriyet gazetesinin 16 Kasım 1979 tarihli nüshasının bulunduğu ve manşetinde "Yanan tankerde 51 Romen denizci öldü, I·stanbul büyük tehlike atlattı" şeklinde haberin yer aldığı kaydedildi.

İddianamede, örgüt içerisinde mehdilik alameti olarak I·stanbul Bogˆazı'nda bir tanker patlaması gerçekles¸tigˆi ve bunun da Adnan Oktar'ın I·stanbul'a geldigˆi gün oldugˆu belirtilerek, örgüt liderine mehdilik vurgusu yapıldığı değerlendirildi.

İddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Örgüte operasyon yapılan Üsküdar'daki bir adreste ise el konulan dijital materyallerden alınan imajda, Tasavvuf İşleri Başkanı Ahmed Yasin Yalçın Yanar tarafından 30 Ekim 2010'da Adnan Oktar'a gönderilen bir belgeye rastlandı. Besmele ile başlayan söz konusu belgede, Yanar'ın, mevcut kitaplarını Oktar'a gönderdiği, içeriğinde yanlışlıklar varsa düzeltmesini talep ettiği ve 'Ümidimiz ve duamız odur ki Rabb'im sizi Mehdi etsin. Hizmet ehli olan talebelerinize ve değerli kardeşlerimize Allah bu yolda sebat ve sabır versin.' şeklinde ifadeler kullanması dikkati çekti."

Resmi nikahlı evlilerin hiçbiri aynı evde yakalanmadı

İddianamede, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütünde, örgüt elebaşısı Adnan Oktar tarafından verilen talimatlar dogˆrultusunda, "Bacılar Grubu"nda yer alan kadın örgüt mensupları ile "Erkek Kardes¸ler Grubu"nda yer alan örgüt mensuplarının birbirleri ile kagˆıt üzerinde evlendirildigˆi, örgüte yönelik gerçekles¸tirilen operasyonel çalıs¸malar kapsamında, birbirleriyle evli görünen örgüt mensuplarının hiçbirinin aynı evde yakalanmadığı, ilk dönem evlenenler hariç hiçbirinin çocuklarının olmadığı ifade edildi.

Bu evliliklerin örgütsel saiklerle yapılmıs¸ sahte evlilikler oldugˆu, yakalananların örgüt evi oldugˆu tespit edilen adreslerde yerles¸ik bir hayat idame ettirdikleri kaydedilen iddianamede, örgütten kopmaların önüne geçmek, örgüt mensuplarının ailelerinden muhalif olanların bastırılması ve miraslarının örgüte aktarılması maksatlarıyla sahte evliliklerin gerçekles¸tirildigˆi anlatıldı.

İddianamede, yine sahte evliliklere ilişkin bir dijital kayıtta, "Sen daha iyi bilirsin inşallah, Serpil'in mirası konusunda hiçbir şey yapılmıyor. Vefat etse hiçbir hakkımız olmayacak, onu bir kardeşle evlendirmek olur mu?" şeklinde not bulunduğu, söz konusu kişinin müştekilerden Serpil Ekşioğlu olduğu, bu notun Adnan Oktar'a sunulmak üzere yazıldığının değerlendirildiği aktarıldı.

İsim listelerinin yer aldığı benzer bir notta da evlendirilecek kişilerin isimlerinin yer aldığı belirtilen iddianamede, "Örgüt içi evliliklerin örgüt üyesi s¸ahıslara ailelerinden kalan malların örgüte aktarılma amacı güttügˆü ve bu amaçla hangi örgüt üyeleri ile evlendirilmesi gerektigˆi bilgisinin örgüt lideri Adnan Oktar'a verildigˆi görülmektedir." denildi.

Örgüt içinde yalnızca 20 kişi askerlik görevini yapmış

Örgütte, Askerlik Kanunu uyarınca Türkiye Cumhuriyeti vatandas¸ı olan ve askerlik çagˆına gelmis¸ her erkegˆin askerlik yapmasının yasal zorunluluk olması sebebiyle örgüt üyelerinin askerligˆe gitmesinin tam olarak engellenemediği vurgulanan iddianamede, askerlik çagˆına gelmis¸ örgüt üyelerinin bir kısmının örgütün sermayesinden istifade edilmek suretiyle yurt dıs¸ında mukim örgüt ile iltisak ve irtibatı olan s¸irketlerde çalıs¸malarının sagˆlandıgˆı, bu vesileyle "dövizli er" statüsünde askerlik hizmetlerini yaptıkları, yine bedelli askerlik celplerinin çıktıgˆı dönemlerde de bundan faydalanmak için çaba gösterdikleri aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlıgˆı ile yapılan yazıs¸malar neticesinde, dosya kapsamında s¸üpheli pozisyonda bulunan örgütün erkek mensuplarından 55 kişinin bedelli er, 14 kişinin bedelli yedek subay, 8 kişinin dövizli er, 5 kişinin dövizli yedek subay ve 7 kişinin askerliğe elverişli olmadığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, bu kişilerin örgüt liderinin talimatları dogˆrultusunda askerlik görevini ?bedelli/dövizli olarak yerine getirdigˆi kaydedildi.

Yine bu kapsamda 9 kişinin öğrenci, 2 kişinin yurt dışı işçi ertelemeli, 1 kişinin yoklama kaçağı, 1 kişinin Türk vatandaşlığından ayrıldığı, 1 kişinin son yoklamaya tabi olduğu belirtilirken örgüt içinde yalnızca 20 kişinin askerlik görevini ifa ettiği anlatıldı.

İddianamede, örgüt elebaşısı Adnan Oktar'ın da bedelli olarak askerligˆini yaptığına vurgu yapılarak, örgüt yöneticilerinden Tarkan Yavaş'ın "elveris¸siz" olması sebebiyle askerlik hizmetini yerine getirmedigˆi aktarıldı.

Kaynak: AA