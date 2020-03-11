ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YENİ İDDANAME
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Adnan Oktar, Güncel

ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YENİ İDDANAME

ADNAN Oktar suç örgütüne yönelik yeni bir iddianame düzenlendi.

11.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:18
ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YENİ İDDANAME

ADNAN Oktar suç örgütüne yönelik yeni bir iddianame düzenlendi. Adnan Oktar'ın bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, toplam 18 şüpheli yer aldı. Ana davadan tutuklu bazı şüphelilerin, müştekileri şikayetlerinden vazgeçirmek için cezaevinden tehditte bulunduğu iddianamede yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen 113 sayfalık iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Adnan Oktar ve grubunun yargılandığı 226 sanıklı ana davayla birleştirme talebiyle gönderildi. Bir numarasında şüpheli Adnan Oktar'ın bulunduğu iddianamede Mustafa Kuşcu, Hakan Kurtul, Mehmet Ender Daban, Pelin Akçalı, Serdar Dayanık, Cemil Gültekin, Hayri Muhammet Kes, Hüsnü Erel Aksoy, Kübra Kartal, Mustafa Işık, Celal Özbektaş, Burak Sanver, Mehmet Alp Ünlü, Nilüfer Ayır, Abdulkadir Erhan Keskin, Turgut Aksu ve İpek Esra Uçar yer aldı. Şüpheliler hakkında "Nitelikli cinsel saldırı", "Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlamalarında bulunuldu.

Yeni müştekilerin dosyaya dahil olması ve bazı dijital materyallerin çözümü üzerine hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ana davada şikayetçi olan isimleri, şikayetlerinden vazgeçirmeye çalıştıkları kaydedildi. İddianamede, şüpheli örgüt kurucu yöneticisi Adnan Oktar'ın müşteki K.M.S'ye karşı zincirleme nitelikli cinsel saldırı eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRMESİ İÇİN TEHDİT ETMİŞ

Ana davadan da yargılanan Mustafa Işık'ın Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu halde müşteki Bahar K.'nin ifadesini değiştirmesi amacıyla tutuklu şüpheli Kübra Kartal aracılığıyla müştekiyi ankesörlü telefondan arattığı, örgütün korkutucu gücünden yararlanarak tehdit ettiği belirtildi.

KARŞI FAALİYETE GEÇTİ

Şüphelilerden örgütün imamlarından Mehmet Alp Ünlü'nün ise uzun süre örgütte bulunduktan sonra ayrılan müştekilerinden Özkan M'nin cep telefonuyla ilgili araştırma yaptırdığı belirtildi. İddianameye göre Ünlü, özel telekomünikasyon şirketinde çalışan şüpheli Nilüfer Ayır'ı arayarak faturasını ödeyip ödemediği, erotik sitelere girip girmediği gibi bilgileri elde etmeye çalışarak Özkan M. hakkında örgütten ayrıldığı için karşı faaliyete başladığı kaydedildi.

ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YENİ İDDANAME

Kaynak: DHA

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ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YENİ İDDANAME

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