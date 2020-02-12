Adnan Oktar suç örgütü üyesi elbise dolabında saklanırken yakalandı
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Adnan Oktar suç örgütü üyesi elbise dolabında saklanırken yakalandı

ADNAN Oktar organize suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan Turgut Aksu Kadıköy'de yakalandı.

12.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:37
Adnan Oktar suç örgütü üyesi elbise dolabında saklanırken yakalandı
ADNAN Oktar organize suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan Turgut 'de yakalandı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında suç örgütünün üyesi olduğu iddiasıyla aranan firari Turgut Aksu, Kadıköy'de saklandığı evdeki elbise dolabının içinde yakalandı. Aksu'ya saklanmasında yardım ettiği değerlendirilen İ.E.U. da aynı operasyonda gözaltına alındı. Aksu ve İ.E.U.'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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