Adnan Oktar suç örgütü hakim karşısına çıkıyor

17.09.2019 09:19

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık Silivri'de hakim karşısına çıkıyor. Görülecek ilk duruşma öncesi Silivri Cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Adnan Oktar ve grubuna yönelik 167'si tutuklu 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine bugün başlanıyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülecek duruşmada Oktar ve suç örgütü üyeleri ilk kez hakim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık yer almıştı.



Oktar grubuna 20 yıl önce ilk operasyonu yapan dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da aralarında bulunduğu 99 kişi müşteki, 26 kişi ise mağdur sıfatıyla davada yer alıyor. Adnan Oktar'ın bir numaralı sanık olarak yer aldığı iddianamede, Adnan Oktar suç örgütünün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri, örgütün FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer verildi. İddianamede, örgüt elebaşısı Adnan Oktar hakkında "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet', "resmi belgeyi yok etmek", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli cinsel saldırı", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet", "eğitim öğretim hakkının engellenmesi", "eziyet etme", "şantaj", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "dolandırıcılık", "3628 Sayılı Kanun'a muhalefet", "hakaret", "tehdit", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "suçluyu kayırma" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından toplam 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. İddianamede yer alan diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan çeşitli oranlarda hapis cezası talep ediliyor.



Öte yandan duruşmanın görüleceği Silivri Cezaevi karşısındaki duruşma salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA