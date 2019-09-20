"adnan oktar suç örgütü" davası...

20.09.2019 19:13

* Adnan Oktar duruşma salonuna alınırken, salonda bulunan tutuklu kadın sanıklar el sallayarak, "Maşallah hocam" dedi. Adnan Oktar da el sallayarak "Maşallah" diye karşılık verdi.

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA-

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan davanın dördüncü duruşması yapıldı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan duruşmaya Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna da aralarında bulunduğu 162 tutuklu 18 tutuksuz sanık katıldı. Bugünkü duruşmaya örgütün "kız tavlama imamı" olduğu gerekçesi ile tutuklu yargılanan Bora Yıldız'ın çapraz sorgusu ile başladı.

"TELEVİZYONDA KIZLARI ÇIPLAK OYNATMA DURUMUNU VAR"

Bora Yıldız, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk'in, "Televizyonda kızları çıplak oynatma durumunuz var" demesi üzerine, "Hayır. Çıplak değil dekolteli. Beni ablam da dekolteli. Bunu kabul etmiyorum. Benim arkadaşlarım orada dans ediyor. Bu arkadaşlar kamera karşısında oynamayı çok sevmiyorlar. Bunları İslam'ın yobaz, içine kapalı, güzelliklere kapalı olmadığını göstermek amacıyla yapıyorlar. Dünyanın güzelliğini göstermek amacımız. Bunlar Türkiye'nin en yakışıklı erkekleri. Bir arkadaşımız 5 sene üst üste Türkiye'nin en yakışıklı erkeği seçildi. Bu arkadaşların İslam ile tanışmaları o eğlenceli ortam sayesinde gerçekleşti" dedi.

Mahkeme Başkanı Perk'in, Adnan Oktar'ın Fetullah Gülen'i öven konuşmalarını hatırlatarak, "15 Temmuz gecesi darbe olsaydı FETÖ'yü öven konuşmaları mı kullanacaktı" demesi üzerine Yıldız, "Darbe başarılı olsaydı siz bizi kabrimizde ziyaret ederdiniz. Adnan Hoca'nın darbe gecesi darbe karşıtı konuşmaları var. Mehmetçiği kışlasına geri dönmeye davet ediyor" dedi.

ADNAN OKTAR'I ARAYARAK İŞYERİNDE GÜZEL KIZ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Mahkeme Başkanı Perk, bir müştekinin Adnan Oktar'ı arayarak, "Çalıştığım yerde bir kız var. Çok güzel. Daha lise ikinci sınıfta. Baya açık saçık giyiniyor, çok rahat davranıyor. Ne yapsak acaba. Tanıştırsak mı birileriyle" dediğini, Adnan Oktar'ın da, "Bir kardeş gönderelim. Bora halleder herhalde. Bora ile tanıştır" dediğini hatırlatarak, "Burada 16-17 yaşındaki kızdan bahsediyoruz" diyerek bu konuda bilgisi olup olmadığını sordu.

"BURADAN BANA KIZ GETİRME İMAMI DENİYOR"

Bunun üzerine Bora Yıldız, Adnan Oktar'ı arayan müştekinin kendilerine komplo kuran çete tarafından yönlendirildiğini savunarak, "O kız zayıf aklıyla bize tuzak kurmuş. Cebine ses kaydı cihazı koymuş. Tuzak kuranın kendisidir. Onunla tek bir telefon konuşmam, mesajım yok. Hayatım boyunca hiç görüşmemişim, tanışmamışım. Buradan bana kız getirme imamı deniyor" dedi.

Dini telkinde bulunarak kadınların iradesini kırıp onlarla cinsel birliktelik yaşadığı iddialarını kabul etmeyen Bora Yıldız, "Zaten A9 kanalına çıkıyor, oraya çıktığı için evimde kalıyor, rızasıyla ilişkiye girdi. Kendi ifadesiyle evleneceğini düşündüğü için benimle ilişkiye girdiğini kabul ediyor. Bu kadın fizik okuyor. O süreçte ben yurt dışına gittim, o zaman görüşmek istemedim ve görüşmeyi kestim. ve beni tecavüzle suçluyor" dedi.

MİLLİ SPORCU VE ARKADAŞLARI İLE TURNİKE YAPIP YAPMADIĞI SORULDU

Vücut geliştirici milli sporcu ve arkadaşlarını eve davet ederek turnike yaptıkları yönündeki iddialar sorulan Bora Yıldız, "Milli sporcu. Vücut geliştirici birisi zaten. Bu hanımla biz tanışıyoruz. Benim evime geldiğini söylüyor. İlişkimiz yok onunla. Bütün ev arkadaşlarını toplayıp defalarca evime geldi. Yemek yedik. Bu yemek olayı da iddianamede turnike olarak değerlendiriliyor" dedi.

SEVGİLİSİNİN ANNESİ: TURNİKEYE EN ÇOK SEN KIZ SOKUYORMUŞSUN

Bora Yıldız, bir süre ilişki yaşadığı bir müştekinin kendisine istemediği halde grup seks yaptırdığı suçlamasına yönelik olarak, "Beni, istemediği halde kendisine grup seks yaptırmakla suçluyor. Sonra beni annesiyle tanıştırıyor. Tecavüze uğrayan bir kız beni annesiyle tanıştırmaz. Annesi, ben ve o buluşup yemek yiyoruz. Annesi sosyal medyada gördüklerini bana hatırlatarak, 'Turnikeye en çok kızı sen sokmuşsun' diye sordu. 'Öyle bir şey olsaydı kızınız benimle görüşür müydü' dedim. Birlikte güldük bu duruma. Bu kız operasyondan 3 ay sonra müşteki olup aleyhime ifade verdi" dedi.

Mahkeme 10 dakikalık ara verdi.

KARŞILIKLI 'MAŞALLAH' DEDİLER

Aradan sonra Adnan Oktar duruşma salonuna alınırken, salonda bulunan tutuklu kadın sanıklar el sallayarak, "Maşallah hocam" dedi. Adnan Oktar da el sallayarak "Maşallah" diye karşılık verdi.

Duruşma savcısı, duruşmanın ilk günü Adnan Oktar'ın savunma yaptığı sırada çekim açısına göre sanık avukatlarının bulunduğu yerde çekildiği değerlendirilen bir fotoğrafın sosyal medyada yayınlandığını belirterek, ilgilisi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

DURUŞMA SALONUNDA ÇEKİLEN LA İLGİLİ YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk de, iddia makamının sunmuş olduğu deliller ile ilgili olarak ilgilisi hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na, duruşmanın gizliliğini ihlal, duruşmadaki görüntü ve kayıtların esas alınması eylemlerine ilişkin gereği takdir ve ifası için bildirimde bulunulmasına karar verdi. Mahkeme, duruşma salonunda bulunanlara da kendilerini soruşturma ve kovuşturmaya uğratacak eylemlerde bulunmamalarını ihtar etti. Bora Yıldız, ikindi namazının yaklaştığını, savunmasının namaz sonrasına sarkacağını belirterek, savunmasına Pazartesi günü devam etmek istediğini söyledi. Mahkeme Başkanı, isteyenin duruşma salonunun alt katına inerek namaz kılabileceğini belirterek, duruşmaya devam edeceğini belirtti.

MÜŞTEKİ SEVİM BABUNA'NIN AVUKATI MÜVEKKİLİNİN GRUBA GİREN ÇOCUKLARININ SATTIĞI MALLARI SORDU

Müşteki Sevim Babuna'nın avukatı söz alarak, "Benim müvekkillerim ve rahmetli eşi çocuklarına gayrimenkuller vermişti. Müvekkillerimin çocukları bu guruba girdikten sonra bu gayrimenkuller satıldı. Şu anda bu çocukların üzerlerine hiçbir şey yok. Bu konuda bilgi verir misiniz. Yıldız bunun üzerine, "Bu çocuklar çocuk falan değil. İstediği gibi harcarlar malını. Bende malımı Allah yolunda istediğim gibi harcarım" dedi. Duruşmaya Pazartesi günü sanık savunmaları ile devam edilecek.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

ARAMALARDA 79 TABANCA, 23 TÜFEK VE 17 BİN 596 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede, örgüt üyelerinin ev aramalarında 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirildiği belirtiliyor.

İddianamede, 11 Temmuz 2018 tarihinde örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, "Dragos" olarak tabir edilen örgüt merkezinde arama işlemlerini gerçekleştiren kolluk personeline yönelik olarak, hali hazırda tutuklu bulunan örgüt mensubu Mert Sucu tarafından Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlisine 2 adet ateş açıldığı ancak çelik yelekten dolayı herhangi bir ölüm olay yaşanmadığı ifade edildi.

24 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLİYOR

İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: DHA