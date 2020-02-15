Adnan Oktar suç örgüt soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan İpek Esra U. ve Turgut A., sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan İpek Esra U. ve Turgut A., sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranırken 12 Şubat Çarşamba günü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin operasyonuyla yakalanan İpek Esra U. ve Turgut A. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça sorgularının ardından 2 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL