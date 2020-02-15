Adnan Oktar soruşturması: Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
ADNAN Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
ADNAN Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü soruşturması kapsamında, geçtiğimiz pazartesi günü Kadıköy'de gözaltına alınan İpek Esra U. ve Turgut A. adliyeye sevkedildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.