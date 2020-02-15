ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI: GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul DHAAdnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
15.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:32
İstanbul DHA
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü soruşturması kapsamında, geçtiğimiz pazartesi günü Kadıköy'de gözaltına alınan İpek Esra U. ve Turgut A. adliyeye sevkedildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA