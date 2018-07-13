Sağlık Kontrolünden Geçirilen Adnan Oktar'ın Yeni Görüntüleri

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, dün akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

"İDDİALAR YALAN"

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen Oktar, gazetecilerin hakkındaki iddiaları sorması üzerine "yalan, yalan" diye konuştu. Adnan Oktar sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

ADNAN OKTAR'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Örgüt üyelerine yönelik soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarını kapsıyor.

İşte Adnan Oktar'ın hastaneye getirildiği anlar...