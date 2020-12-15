Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon

İstanbul merkezli 9 ilde, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 23 şüpheliden 18'i yakalandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyen ve bu yönde eylemlerde bulunan, yargılaması devam eden örgütün lider, yönetici ve üyelerinin moral ve motivasyonlarını arttırmak ve örgüt lehine kamuoyunda algı oluşturmak maksatlı sosyal medyada çalışmalar yapan, örgütle iltisaklı kişilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Aralarında kamuda görevli 3 doktor ve 1 öğretmenin de bulunduğu 23 şüpheli tespit edildi.

Ekipler, İstanbul merkezli 9 ilde 23 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 18'ini yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 5 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

Örgütün yönetici ve üyeleri ile HTS irtibatları olduğu, aleyhlerinde örgütle iltisaklı olduklarına dair ifade bulunduğu, işlem yapılmış örgüt üyelerinden elde edilen dijital verilerde bilgilerine rastlanıldığı belirtilen şüpheliler arasında, öğretim üyesi, öğretmen ve 2 doktorun da olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir