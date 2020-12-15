Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon (2)

15.12.2020 10:30 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:35

İstanbul merkezli 9 ilde, Adnan Oktar organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 9 ilde, Adnan Oktar organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyen ve bu yönde eylemlerde bulunan, yargılaması devam eden örgütün lider, yönetici ve üyelerinin moral ve motivasyonlarını arttırmak ve örgüt lehine kamuoyunda algı oluşturmak maksatlı sosyal medyada çalışmalar yapan, örgütle iltisaklı kişilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Aralarında kamuda görevli 3 doktor ve 1 öğretmeninde bulunduğu 23 şüpheli tespit edildi.

Ekipler İstanbul merkezli 9 ilde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Bu arada, şüphelilerin örgütün yönetici ve üyeleri ile HTS irtibatları olduğu, aleyhlerinde örgütle iltisaklı olduklarına dair ifade bulunduğu, işlem yapılmış örgüt üyelerinden elde edilen dijital verilerde bilgilerine rastlanıldığı belirtildi.

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon (2)
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon (2)
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon (2)
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon
İstanbul merkezli 4 ildeki organize suç örgütü operasyonu
İstanbul merkezli 4 ildeki organize suç örgütü operasyonu
Son dakika... 4 ildeki organize suç örgütü operasyonu
Son dakika... 4 ildeki organize suç örgütü operasyonu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Pierre Webo Mbaye Diagne Samet Aybaba Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Çocuk S 400 Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon (2) | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 10:35:57. #1.15#
title