Adnan Oktar organize suç örgütü davası

28.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:24

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 73'ü tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 59. duruşmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuksuz sanık Emre Teker savunma yaptı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, 1 tutuksuz sanık ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen tutuksuz sanık Emre Teker'in savunması alındı.

İddianamedeki değerlendirmelerin doğru olduğunu belirten sanık Teker, örgütle tanıştığında sürekli mehdilik konusuyla ilgili kendisine telkinlerde bulunulduğunu söyledi.

Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, bunun üzerine sanığa "Adnan Oktar'ın mehdi olduğuna inandın mı?" diye sordu.

Sanık Teker, "Örgütle tanıştıktan 1 yıl sonra inanmıştım. Düzenli olarak beni Adnan Oktar'a götürüyorlardı. 10-15 dakika benimle sohbet ediyordu." diye yanıt verdi.

Örgüt karargahı olarak bilinen Dragos adlı villada tutulan nöbet sistemine dahil olduğunu anlatan Teker, nöbet için "Aslanlar" adlı bir WhatsApp gruplarının olduğunu, burada nöbet listelerinin paylaşıldığını, sırayla nöbet tuttuklarını ve nöbete gelmeyenlerin örgüt elebaşı Adnan Oktar tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Oktar'ın silahlı koruma olmaksızın dışarı çıkmadığını belirten Teker, "Benim, örgütün bilmediği bir kız arkadaşım vardı. Bu grubun içine sokmadığım, 1 yıl kadar birlikte olduğum bir kişiydi. Sonra örgüttekiler bunu fark etti. Adnan Oktar kız arkadaşımla tanışmak istedi. Sahte bir sosyal medya hesabımdan kız arkadaşıma 'Emre Teker evli' ile mesaj attım. Bu şekilde uzak tuttum onu bu gruptan." diye konuştu.

Savunmasında, örgütün cinsel sömürü sistemi olan "turnike" iddialarına da değinen sanık Teker, "Turnike şampiyonası yapılırdı. Adnan Oktar tarafından herkesin o sistemin içine girmesi için emir verildi. İstemeseniz de bu sisteme girmek zorunda bırakılıyordunuz. Turnikede günün, haftanın ve ayın şampiyonu oluyordu. Adnan Oktar turnikeye az girenlere 'Sen ibne misin?' diye hakaret ediyordu. Çok girenleri ise şampiyon ilan ediyordu." ifadelerini kullandı.

Teker, örgüte girdikten sonra soyadı ile ilgili Adnan Oktar tarafından eleştirildiğini, kendisine eşcinsel imalarında bulunulduğunu, soyadını değiştirmesinin istendiğini hatta bunun için Bakırköy Adliyesi'nde soyadı değiştirme davası açtırıldığını söyledi.

Örgütte sadece şarap içmenin haram olduğunu ifade eden Teker, örgüt elebaşının buna ilişkin Kur'an'dan bir ayeti gösterdiğini, şarap haricindeki içkilerin ise sarhoş olamayacak kadar içebileceği yönünde telkinleri olduğunu dile getirdi.

Savunmasını tamamlayan sanık Teker, çapraz sorgusunda sanık avukatlarının sorularını yanıtladı.

Sanığın çapraz sorgusunun ardından tutuklu sanık avukatları, Emre Teker'in tutuklanmasını, aksi halde aynı suçlamalar isnat edilen tutuklu müvekkillerinin tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tahliye talepleri aylık tutukluluk incelemesinde değerlendirileceğinden bu hususta karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, "Hain bir saldırı sonucu şehitlerimiz var. Bizim de şahsi işlerimiz var. Pazartesi günü yargılamaya devam etmenin daha uygun olacağına karar verdik." dedi.

Duruşmaya 2 Mart'ta devam edilecek.

İddianameden????

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, sanıkların haricinde 26 kişi "mağdur", aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.?????????

Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, sanık Adnan Oktar'ın elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.???????

İddianamede, sanıklar hakkındaki suçlamalar şöyle: ???????? ?

"Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hakaret, 3628 sayılı Mal Varlığı Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırmak."?????????

İddianamede, örgüt elebaşı Adnan Oktar hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", "kasten öldürmeye teşebbüs", "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet", "resmi belgeyi yok etmek", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli cinsel saldırı", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet", "eğitim öğretim hakkının engellenmesi", "eziyet etme", "şantaj", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "dolandırıcılık", "3628 sayılı Kanun'a muhalefet", "hakaret", "tehdit", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "suçluyu kayırma" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması" suçlarından toplam 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezası isteniyor.????

İddianamede, 11 müşteki-sanık hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, diğer sanıklar hakkında benzer suçlardan hapis cezaları talep ediliyor.

Kaynak: AA