Adnan Oktar organize suç örgütü davası

17.09.2019 16:26

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada savunma yapan örgütün elebaşı Adnan Oktar, "Fetullah Gülen zihniyet olarak bana tamamen zıt bir insan. Akli dengesinin yerinde olmadığı belli. Yaptığı çılgınlık ve delilikten adamın akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılıyor. Tehlikeli bir tipti, dengede tutmaya çalıştık. Kendini kainat imamı ilan ediyor." dedi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Oktar, hakkındaki iddiaların tamamının boş olduğunu öne sürdü.

İngiliz derin devletinin yıllardan beri Türkiye'ye ve İslam alemine karşı oynadığı bir oyun olduğunu savunan Oktar, "Hükümeti yıkmaya çalışıyorlar. Ben de hükümeti ve bu ülkeyi çok sevdiğim, bu oyunu gördüğüm için beni ekarte etmeye çalışıyorlar. Ben tutuklandıktan sonra hükümete baskı arttı. Hükümet sahil ve iç kesimleri kaybetti. Bunlar aralarında psikolojik savaş uzmanlarının da aralarında olduğu 100 kişilik bir ekip tarafından hazırlandı." iddiasında bulundu.

Üniversite mezunu olduğunu, arkadaşlarının hepsinin de aklı başında üniversite mezunu insanlardan oluştuğunu anlatan Oktar, "Yerli ve milli bir insanım. Milliyetçi bir insanım. Bu oyunu Türkiye'de yutacak kimse yok. Uydurma deliller var. DEAŞ, Taliban, FETÖ gibi örgütlere karşı çok aktif olduğum için beni yok etmeye çalıştılar. Türkiye'de İslam'ı kazımak istiyorlar." diye konuştu.

Cinsel istismar iddialarını kabul etmeyen Oktar, yıllar sonra yönlendirmeyle bu çocukların ifade verdiğini, korkutulduklarını, kendisine iftira attırıldığını öne sürerek, söz konusu kişilerin baskı altında ifade verdiklerini savundu.

Sanık Oktar, bütün bunların İngiliz derin devletinin oyunu olduğunu iddia ederek, "Tayyip Bey'i devirmek istiyorlar. Bakın ben tutuklandığım gece dolar 5 liraya çıkartıldı." ifadesini kullandı.

"Nasıl bir gücünüz var ki bunu düşünüyorsunuz?"

Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, "Nasıl bir gücünüz var ki bunu düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Oktar, "Benim 320 kitabım var. Bununla 50-100 milyona ulaşıyorum. Ben Tayyip Bey'i yabancı basın mensuplarına övdüm. Amerikalısına, İngiliz'ine, Fransız'ına övdüm. Ben her zaman devletin yanında olacağım." diye konuştu.

Oktar, Mahkeme Başkanı Perk'in "Resmi evli örgüt mensuplarının evliliklerinin sonlandırılması talimatı verdiğiniz iddialarına neler diyorsunuz?" sorusuna, "Öyle bir şey yok. Resmi evlilik çok güzel bir şeydir." yanıtını verdi.

Başkan Perk'in, kadınların kibrinin kırılması için istismara maruz bırakılması talimatı verilmesi iddialarına ilişkin sorusu üzerine Oktar, "Çok kötü izah bunlar. Bütün kadınlara aşığım. Ancak bu Allah aşkı. Seks manasında değil. Şefkat duyuyorum, kadınlara karşı son derece hürmetli ve koruyucuyum. Kadınlara karşı saygımı herkes bilir. Kadınlar onore edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Örgüt içindeki hiyerarşik yapıyla ilgili iddiaları da reddeden Oktar, kendilerinin Allah rızası için yaşayan sahabe dönemini özleyen Müslüman bir arkadaş grubu olduğunu söyledi.

Oktar, Mahkeme Başkanı Perk'in "Örgüt üyelerinin askerliğe gitmelerini engellediğiniz iddialarına neler diyeceksiniz?" sorusuna, "Öyle bir şey yok. Ben böyle bir talimat vermedim. Benim güneydoğuda şehit olmuş 4 arkadaşım ve gaziler var. Askerlik, devlet, bayrak kutsal şeylerdir. Ben Turan'ı, Türk İslam'ını hedefliyorum, nasıl askerliği desteklemem." cevabını verdi.

Bir kısım örgüt üyelerinin nüfuzlu kişilerle yapılan görüşmelerin kayıt altına alınması iddialarına yönelik Oktar, "O şahıs, o görüşmeyi önemli gördüyse hafızasında yer etmek, ezberlemek için kayda almış olabilir. Burada bir suç yok. Amaç devlete fayda sağlamak. İyi niyetli, hayır amaçlı olduktan sonra makul bir şey." dedi.

"FETÖ'yü en çok eleştiren bendim"

Sanık Adnan Oktar, iddianamedeki FETÖ'ye destek iddiaları ve bir programında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'i sevdiği ve övdüğü konuşmalarına ilişkin şöyle konuştu:

"Fetullah Gülen zihniyet olarak bana tamamen zıt bir insan. Akli dengesinin yerinde olmadığı belli. Yaptığı çılgınlık ve delilikten adamın akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılıyor. Tehlikeli bir tipti, dengede tutmaya çalıştık. Kendini kainat imamı ilan ediyor. FETÖ'cü polisler sürekli yolda beni çeviriyordu. FETÖ'cüler sürekli bana dava açıyordu. Başımıza bela açmaya kalkan tehlikeli bir yapı. O konuşmayı yaptığım dönem, FETÖ'cüler benden nefret ediyordu. Bunları söyleyince daha çok nefret ettiler. Kitaplarımı sattırmıyorlardı, belasından kurtulmak, biraz da kızdırmak için böyle şeyler dedim. Biz köşede kalmıştık. En çok eleştiren bendim. Bize dava açtılar. Fetullah Gülen beni kabul etmezdi, benim de onu kabul etmem mümkün değil. Övdüğümün 10 misli onu yerdim. 'Allah belasını verecek.' dedim. Bunların okullarına, dershanelerine gitmedik. Gazetelerini almadık. Bankalarına para yatırmadık."

Örgüt üyelerinin yasa dışı silahlandırılması iddiaları sorulan Oktar'ın, "Silah almak için arkadaşımız müracaat ediyor. Devlet gidiyor organizeye soruyor. Bu kişi illegal bir örgüte üye mi diye bakıyorlar." demesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Sizin silahınız var mı? Bu prosedürü nereden biliyorsunuz? Oradaymış gibi anlatıyorsunuz?" diye sordu.

Sanık Oktar da "Silahım yok. Genel kültürüm çok yüksek. Hukuk bilgim, tıp bilgim, coğrafya bilgim var. Takdir sizin." diyerek güldü. Bunun üzerine diğer sanıklar ve izleyiciler de Oktar'ın bu sözlerine güldü.

Mahkeme Başkan Perk'in, "Polisin baskın yapacağını nasıl öğrendiniz?" sorusuna sanık Oktar, "Arkadaşlardan telefon geldi. Bunun üzerine ben 'Önden gidelim.' dedim. 'Basına haber verelim.' dedim hatta Ahmet Hakan'ı aradım. Vatan Emniyet'e doğru diyordum. Göğsümü gere gere gidiyordum. Yolda birçok kişi bana selam verdi. Yolda polis çevirdi. Ben kaçacak olsam yüzümü örter, aracın içinde yatardım. Ben kendim gittim." diye konuştu.

Duruşma, Oktar'ın çapraz sorgusunun yapılmasıyla devam ediyor.

Kaynak: AA