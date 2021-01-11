Adnan Oktar organize silahlı suç örgütü davası: Örgüt üyelerinin cezaları örgüt yöneticilerine eklendi

ADNAN Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Örgüt üyesi olan sanıklara verilen cezaları, yönetici sanıkların cezasına ekleyen heyet, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığın ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet ayrıca bu 14 sanığı ayrı ayrı 400 bin lira para cezasına çarptırdı.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE HAPİS CEZASI

Tutuklu sanık Adnan Oktar'ı 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanıklardan Tarkan Yavaş'ın "Örgüt yöneticisi olmak", "Nitelikli cinsel istismar", birden çok kez "Çocuğun cinsel istismarı", "Resmi belge düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak" ve "Gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunmak" suçlarından toplamda 211 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Oktay Babuna "Örgüte üye olmak", "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi. Heyet aynı suçlardan sanık Halil Hilmi Müftüoğlu'nun 177 yıl hapis cezasına çarptırırken, yine aynı suçlardan Bora Yıldız'ı 303 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum etti. Sanık İbrahim Tuncer de "Örgüt kurmak ve yönetmek" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 57 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanıklar Ayşegül Hüma Babuna, Fatma Ceyda Ertüzün, Yeliz Sucu, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Alev Babuna, Ulviye Didem Ürer ve Aylin Atmacı'nın "Örgüt yöneticiliği" suçundan ayrı ayrı 9'ar yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet kararında örgüt elebaşı ve yönetici konumunda bulunan kişilere verilen bu cezaların bireysel suçlar olduğunu belirtti.

ÖRGÜT ÜYELERİNİN CEZALARINDAN YÖNETİCİLER SORUMLU TUTULDUÖrgüt üyesi konumunda olan sanıklara verilen cezaları, yönetici sanıkların cezalarına ekleyen mahkeme heyeti böylece sanıklar Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Halil Hilmi Müftüoğlu, Bora Yıldız, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Aylin Atmaca, Alev Babuna, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Yeliz Sucu, Ayşegül Hüma Babuna ve Fatma Ceyda Ertüzün toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası ve ayrı ayrı 400 bin lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı