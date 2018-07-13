Kedicik Operasyonunda Şoke Eden Fuhuş Detayı! "İmam Bacı" Olabilmeleri İçin Cinsel İlişkiye Zorlanmışlar

Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube polislerinin düzenlediği operasyonun yeni detaylarına ulaşıldı.

OPERASYONUN YENİ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

"Kedicik" olarak ünlenen kadınların gruba girdiği zaman hiyerarşik olarak yükselip "İmam bacı" statüsüne gelebilmeleri için turnike sistemi adı altında çok sayıda örgüt üyesi erkekle cinsel ilişkiye zorlandıkları polis ekiplerinin tespitlerinde ortaya çıktı.





FİRARİ 56 KİŞİ ARANIYOR

Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan 235 kişiyi yakalamak için İstanbul, Ankara, Muğla ve Antalya'da düzenlediği operasyonlarda 105'i kadın 179 kişi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 56 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.