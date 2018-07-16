Adnan Oktar Operasyonunda Sağlık Kontrolü
Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 36 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.
Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 36 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Adnan Oktar ve grubuna yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 36 kişi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
(Tunacan Atalay/İHA)