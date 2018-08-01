Adnan Oktar Operasyonunda Yıllar Önce Meydana Gelen 3 İntihar Dosyası Yeniden İncelenecek

Adnan Oktar yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonun soruşturmasında, 30 yıl önce, 21 yaşındayken intihar eden Nil Kalkavan, Ahu Paşakay ve Nuray Tınar'ın dosyaları yeniden açılarak incelenecek.

30 YIL ÖNCE İNTİHAR ETTİ

Nil Kalkavan, 30 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nde öğrenciydi. Üniveristeye başlarken evlenen Nil Kalkavan, öğrenciyken dünyaya gelen çocuğuyla Kadıköy, Kızıltoprak'ta yaşıyordu. İddiaya göre Kalkavan, 2'inci sınıfta eşinden ayrıldı. Daha sonra ise psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Babası kimya mühendisi olan Nil Kalkavan 17 Aralık 1988 tarihinde intihar etti. Evinin bulunduğu apartmanın 10'uncu katından atlayan Kalkavan'ın hayatına son vermesinde bazı iddialar ortaya atıldı.

"OKTAR'IN FİKİRLERİNDEN ETKİLENDİ" İDDİASI

Kalkavan'ın ölümü ile ilgili o dönem geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştı. Gazetelerde yer alan bazı haberlerde Kalkavan'ın Adnan Oktar'ın fikirlerinden etkilendiği, daha sonra eşinden boşandığı, psikolojisi bozulduğu ve intihara sürüklendiği iddiaları yer alıyordu.

Nil Kalkavan

ADNAN OKTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bu iddialar sorulan Ancak Oktar bir gazeteye verdiği demeçte, Nil Kalkavan'ı tanımadığını söylerken "Her intiharla beni ilişkilendiriyorsunuz" diye tepki göstermişti.

DOSYA RAFTAN İNDİ

Adnan Oktar ve adamlarına yönelik 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyon, 30 yıl önce yaşanan intihar dosyasının raflardan indirilmesine sebep oldu. Polis ekipleri, intihar ettiği zaman 21 yaşında olan Nil Kalkavan'ın o dönem ki okul arkadaşları ve yakınlarının bilgisine başvuracağı öğrenildi. İntihar sonrası gazetelerde yer alan haberlerde arkadaşlarının "Neşe doluydu, çok iyi bir insandı" dediği Kalkavan'ın ölümünde Oktar'ın etkisinin olup olmadığının araştırılacağı belirtildi.

Ahu Paşakay

TÜRKİYE GÜZELİYDİ

2002'de 1995 Dünya Güzellik Yarışması yarı finalisti Ahu Paşakay , Arnavutköy Halil Paşa Yalısı'nda, kendisini elbise dolabına asarak intihar etti. Emekli konsolos Kaya Paşakay'ın kızı olan Ahu'nun ölümünde Oktar grubu ile bağlantısı olup olmadığı tekrar mercek altına alındı. İncelenecek bir diğer intihar olayı ise 2000'de Büyükçekmece'de evinde intihar eden Nuray Tınar.