Adnan Oktar'ın Tekne Sefası, Kediciğin Nefesini Kesti

Kendi kanalı A9 TV'de yaptığı sohbet programlarıyla sürekli gündemde olan Adnan Oktar'ın lüks teknesi ilk kez görüldü. Tekneden fotoğraflar paylaşan kediciklerin, yorumları da olay oldu.

"GÜCÜNÜN ETKİSİNİ İÇİMDE HİSSEDİYORUM"

Adnan Oktar, kediciklerle yatta eğlenip ziyafet verdi. Oktar'ın sofrasında neredeyse sadece kuş sütü eksikti. Yasemin Ayşe Kiriş adlı kedicik, "Aşkım, yakışıklı bebeğim ile müthiş zevkli bir gündü. Çarpıcı güzelliğin, çekiciliğin ve gücünün etkisini içimde hissediyorum hala." notunu düştü.

İşte Adnan Oktar ve kediciklerin yat sefası:





Kaynak: Haberler.com