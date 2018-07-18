Adnan Oktar, 13 Saati Aşan Sorgusunda İsrailli Vekil ile Görüşmeleri Sorulunca Susmakla Yetindi

30'u aşkın suçlama ile gözaltına alınan Adnan Oktar, 13 saati aşan sorgusunda Türkiye'ye hakaretleriyle tanınan İsrailli bir milletvekiliyle 20'yi aşkın görüşme yaptığı hatırlatılınca susma hakkını kullandı. Polis, diğer zanlıların da ifade işlemlerini hızlandırdı.

OHAL'İN KALDIRILACAK OLMASI ÜZERİNE İFADE AŞAMASINA GEÇİLDİ

Polis ekipleri çete lideri olmakla suçlanan Adnan Oktar'ın sorgusunu en sona bırakmayı planlıyordu. Ancak OHAL'in yarın kaldırılacak olması, dolayısıyla soruşturma kapsamındaki gözaltı süresinin düşme ihtimaline karşı ifade alma aşamasına geçildi.

3 AVUKATLA BİRLİKTE İFADE VERDİ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Adnan Oktar'ın ifadesini almaya başladı. Polis ekipleri, Oktar'ın ifadesi sırasında 3 avukatın hazır bulunduğunu, ifadeye sırayla eşlik ettiklerini belirtti.





"AKIL SAĞLIĞIM YERİNDE"

Yaklaşık 13 saati aşan ifadesinde Oktar'ın, kendilerini dini bir grup olarak tanımladığı öğrenilirken, hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği öne sürüldü. Polis ekiplerinin Oktar'a akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili sorduğu soruya ise "Yerinde" şeklinde cevap verdiği vurgulandı.

ŞİKAYETÇİ OLANLARIN SAYISI 200'E YAKLAŞTI

Adnan Oktar ve grubuna yönelik devam eden soruşturma kapsamında emniyet kaynakları, Hollanda, Katar, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Avusturya ve Türkiye genelinde bulunan mağdurların sayısının 200'e yaklaştığını ileri sürdü.

30 SORU SORULDU

Adnan Oktar'a ilk etapta yaklaşık 30 soru soruldu. Oktar, çocuğa yönelik cinsel istismar askeri casusluk, hayali ihracat gibi suçlamaları reddetti.

İSRAİLLİ İSİM SORULUNCA SUSTU

Türkiye'ye hakaretleriyle tanınan İsrailli bir milletvekiliyle 20'yi aşkın görüşme yaptığı hatırlatılınca ise susma hakkını kullandı. Bu arada Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvuran 35 çocuk da Oktar'dan şikayetçi oldu.

İSRAİLLİ VEKİL GLİCK İLE İLİŞKİSİ İNCELENİYOR

Ayrıca Oktar'ın televizyon programına, aralarında milletvekili Yehuda Glick'in de olduğu pek çok İsrailli'nin konuk olduğuna dikkat çekilmişti. Adnan Oktar'ın Yehuda Glick ile ilişkisi operasyon kapsamında inceleme altına alındı. Glick, 3 yıl önce Oktar'ın Çırağan'da düzenlediği iftar yemeğine katılmıştı. Adnan Oktar'ın, İsrailli milletvekiline bilgi sızdırdığı iddia edilmişti. Kendisine yöneltilen casusluk suçlamaları da bu iddialara dayandığı belirtiliyor.