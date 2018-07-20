Adnan Oktar'ın Nezarethanede Çekilen Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Çağlayan Adliyesi'nde hakkında verilecek karar öncesi nezarethanede tutulan Oktar'ın fotoğrafı ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda; kedicikleriyle birlikte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
NEZARETHANEDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI ÇIKTI
Hakim karşısına çıkarılmadan önce nezarethanede bekletilen Oktar'ın o anda çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.
ÜMİTSİZ BİR ŞEKİLDE BEKLİYOR
Fotoğrafta, Adnan Oktar'ın ümitsiz bir şekilde hakim karşısına çıkmayı beklediği görülüyor.
METRİS'E GÖNDERİLDİ
Hakim karşısına çıkarılan Adnan Oktar, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.