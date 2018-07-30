Adnan Oktar'ın "Kız Getirme İmamı" olarak bilinen Bora Yıldız Kimdir?

Adnan Oktar ve örgütü hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Örgütte "kız getirme imamı" olan Bora Yıldız merak konusu olmuştu. Kandıramadığı kızlar için Oktar'ı arayıp, talimatlar aldığı ortaya çıkan Bora Yıldız, kızları işte böyle kandırıyordu..

REKLAMCIYIZ YALANIYLA KANDIRMIŞLAR

Örgüte kız getirme konusunda çalışan Bora Yıldız, Dolunay Tezin ile birlikte hareket ediyordu. İkili, AVM'lerde dolaşıp, örgüte kız kazandırmaya çalışıyordu. Gözlerine kestirdikleri kızların yanına ilk olarak Dolunay Tezin giderdi. Kendilerinin reklam şirketi olduğunu, istemesi halinde kendisini reklam şirketinin patronu ile tanıştıracağını söylerdi. Kızlara çok güzel olduklarına dair övgülerde bulunan ikili, genç kızın cep telefonunu alırlardı.

İĞRENÇ TUZAK

Dolunay Tezin, genç kızlar arkadaş olduktan bir süre sonra kızı reklam şirketi olarak anlattıkları ofise götürürdü. Tezin, Bora Yıldız'ı reklam şirketinin patronu olarak tanıtırdı. Bora Yıldız bir süre sonra kızlarla tanışır ve güvenlerini kazanarak onlarla sevgili olurdu.

BİR KIZLA 50 – 60 KİŞİ BİRLİKTE OLURDU

Kızlar, örgüt üyeleri Ender Daban ve Kartal Göktan ile tanıştırırdı. Kızlar, zorla örgütten 50-60 kişiyle birlikte olurdu ve görüntüleri kaydedilirdi. Ardından örgütün kölesi haline gelen genç kız psikolojik ve fiziksel olarak çöküntüye uğrardı.Bu son aşama genç kızın Adnan Oktar'a sunulmasının son aşamasıydı.

Adnan Oktar'ın örgüt içerisinde en çok güvendiği isimlerden biri olan Bora Yıldız, Oktar'ın hedeflediği kızlarla tanışıp onları kandıramadığında Oktar'ı arayıp birebir tavsiye alıyordu. Adnan Oktar'ın televizyonda izlediği sunucu ve spikerleri beğendiğinde Bora Yıldız'ı arayarak "Bu kızları mutlaka bana getir" dediği ortaya çıktı.