Adnan Oktar'ın Kandilli'deki Villasının İçi Görüntülendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyonun ardından, Oktar'ın A9 kanalı stüdyo olarak kullandığı Kandilli'deki villanın içi görüntülendi.

LÜKS VİLLASININ İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

30'u aşkın suçlama ile gözaltına alınan ve bu sabah Çağlayan Adliyesi'ne getirilen Adnan Oktar'ın villasının içi görüntülendi. Yayınlanan görüntülerde Oktar'ın lüks otomobilleri, havuzu ve villasının içi görülüyor.

ŞÜPHELİLER İTİRAFÇI OLDU

Düzenlenen operasyonda 3 şüphelinin itirafçı olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında 200 müşteki ve birçok gizli tanığın yer aldığı belirtiliyor. Operasyonda Adnan Oktar ve grubunun hukuk işlerini yapan 7 avukat, 2 polis memuru, bir adliye ve bir icra memuru da bulunuyor.