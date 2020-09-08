ADNAN OKTAR'IN KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI-1
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ADNAN OKTAR'IN KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI-1

ADNAN Oktar ve örgüt üyelerinin kaldıkları villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı.

ADNAN OKTAR'IN KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI-1
08.09.2020 15:37 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:41

İSTANBUL DHA-ADNAN Oktar ve örgüt üyelerinin kaldıkları villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı.

Adnan Oktar'ın villasına polis tarafından operasyon düzenlenmişti. Adnan Oktar ve örgüt üyelerinden bazılarının operasyondan önce kaçmaya çalıştıkları görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Adnan Oktar ve bazı örgüt üyeleri merdivenlerden inerek, buradan kaçmaya çalışıyor.

Kaynak: DHA

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