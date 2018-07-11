Adnan Oktar'ın Gözaltına Alınmasını Kutlayan Kedicik Ceylan Özgül Kimdir?

Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden biri olanCeylan Özgül geçtiğimiz günlerde ayağında terlik ve pijamalarla Adnan Oktar'ın evinden kaçarken görüntülenmiş ve gündem olmuştu. Adnan Oktar ve tayfasının gözaltına alınmasının ardından Ceylan Özgül merak konusu oldu.

"BUGÜN GÜNEŞ GÜZEL DOĞDU"

Eski kediciklerden Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden "Bugün Güneş daha bir güzel doğdu" paylaşımını yaptı.

CEYLAN ÖZGÜL KİMDİR?

Adnan Oktar'nın gözde kedicikleri arasında yer alan Ceylan Özgül iyi eğitimli bir analist. Instagram hesabından yansıyan görüntülerinde tipik bir kedicik profili çizen Ceylan Özgül, İstanbul Üniversitesi mezunu. 27.08.1980 doğumlu olan Ceylan Özgül 38 yaşında. Uğur Kolejini bitiren Ceylan Özgül refah seviyesi yüksek bir aileden geliyor. Babası elektrik mühendisi olan Ceylan Özgül, aslen Balıkesirli ve Ayvalık ilçesi Altınova nüfusuna kayıtlı.

BABASI ADNAN OKTAR'IN ELİNDEN KURTARMIŞTI

2007 yılında elektrik mühendisi olarak İstanbul'da yaşayan babası Feridun Özgül, kızını Adnan Oktar örgütünden kurtarmayı denemiş. Kızını alan baba Ceylan Özgül'ü memleketi Balıkesir Ayvalık'a götürülmüş. Ancak Ceylan Özgül babasıyla ilgili "beni zorla alıkoyuyor" şikayetinde bulunmuş. Reşit olduğu için de baba Fenidun Özgül tutuksuz yargılanmış. Ceylan Özgül aradan geçen 10 yıl sonra babasının dediğine geldi ve kendi isteği ile Adnan Oktar'dan kaçtı. Adnan Oktar ile birlikte lüks bir hayat yaşayan Ceylan Özgül bu süreçte hiçbirşey yapmamış. Her işi onun yerine halledilen Ceylan Özgül, yeni Türk lirasını bile kaçtıktan sonra ilk kez gördüğünü söylüyor.