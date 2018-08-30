Adnan Oktar'ın Evinde Sadece Sinagoglarda Bulunması Gereken El Yazısı Tevrat Bulundu

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar grubunun Çengelköy'deki evi ile Ümraniye'de bulunan bir depoda kamyonlar dolusu tarihi eserlere el koydu. Eserler içinde bulunan el yazması Tevrat'ın önemli bir eser olduğu tespit edildi.

SADECE SİNEGOGLARDA BULUNMASI GEREKİYOR

Adnan Oktar grubundan ele geçirilen el yazmalı Tevrat'ın , sadece Sinagoglarda bulunması gereken nitelikte önemli bir eser olduğunu tespit edildi.

ELİNE NASIL GEÇTİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Mali polis, Tevrat'ın Adnan Oktar grubunun eline nasıl geçtiği konusunu da araştırmaya başladı. Türk İslam Eserleri Müzesi'ne gönderilen eserlerden bir bölümünün tarihi eser niteliğinde, bir bölümünün de tarihi eser niteliğinde olmadığı belirtildi.

Adnan Oktar grubundan ele geçirilen tarihi eserler incelenmek için Ayasofya Müzesi Müdürlüğü ile Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'ne gönderildi.