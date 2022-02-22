Adnan Oktar suç örgütü tutuklarının dilekçesine kitapçıkla karşılık

İSTANBUL (DHA) - YEREL mahkemece Adnan Oktar Organize Suç Örgütü üyelerine 9 bin 803'er yıla kadar değişen oranlarda verilen hapis cezası İstinaf Mahkemesi'nce incelenirken sanıkların 'Biz dindar insanlarız' şeklinde dilekçe sunduğu öğrenildi. Buna karşılık şikayetçilerin avukatı Andaç Maraşlıoğlu, kitapçık şeklinde hazırladığı dilekçeyi mahkemeye sundu. Fotoğrafların yer aldığı kitapçıkta Maraşlıoğlu, örgüt üyelerinin çıplaklık ile ayetleri aynı anda paylaşarak halkı kışkırttığını ve tazminat davaları açarak örgüte milyonlarca lira gelir sağladığını vurguladı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 14 sanığa çeşitli suçlardan ayrı ayrı verdiği 9 bin 803 yıllık hapis cezası ile yine çeşitli suçlardan 80 sanığa 3 yıldan 36 yıla kadar değişen oranlarda verilen hapis cezalarını incelemeye devam ediyor.