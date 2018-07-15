Adnan Oktar'ın Bir Aylık Meyve Masrafı 30 Bin TL

Adnan Oktar ve grubuna düzenlenen operasyonda merkez olarak gösterilen Kandilli'deki lüks villanın aylık geliri dudak uçuklattı. 100 odalı villanın sadece aylık meyve ihtiyacının 30 bin TL olduğu ortaya çıktı.

AYLIK MEYVE GİDERİ 30 BİN TL

Villada kalan müritlerin hepsinin temizlik, bahçe bakımı, ihtiyaçların karşılanması gibi çeşitli sorumluluk alanı var. Mutfak ihtiyaçlarını karşılayan müritler, Çengelköy'de belirli esnaflardan alışveriş yapıyor. İlaçlar da hep aynı eczaneden alınıyor. Haftada iki defa manava giden müritler kasa kasa meyve ve sebze alıyor. Ay sonu toplu fatura kesilip ödeme yapılıyor. Oktar'ın yaşadığı villanın sadece aylık manav masrafının 30 bin lira olduğu ifade ediliyor.

YAKIT MASRAFI 25 BİN TL

Villada bulunan yaklaşık 20 aracın yakıtı da yine Çengelköy'deki aynı istasyondan alınıyor. İstasyonla yapılan anlaşmayla yakıt masrafı ay sonu toplu ödeniyor. Yakıt masrafının da aylık 25 bin lira civarında olduğu belirtiliyor.

AYLIK MUTFAK GİDERİ 100 BİN TL

Adnan Oktar'ın yanında 10 yıl duran Ümit Kuruca "Evin masrafları çok fazlaydı. Müritlerin sayısı çok olduğu için her şey kasa kasa gelirdi. Asla belirlenen esnafın dışında kimseden alışveriş yapılmazdı. İlacı bile belirlenen eczaneden alırdık. İçeride yüzlerce kamera var. Hepsi gece gündüz çalışırdı. Yüksek miktarda elektrik parası geliyordu. Sadece villanın mutfak ve diğer giderleri aylık 100 bin lirayı geçiyordu" dedi.

20 BİN LİRALIK SU FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN KUYU YAPILMIŞ

Büyük bir bölümü kaçak olan labirent şeklinde yaklaşık 100 odalı villanın aylık elektrik faturası ortalama 20 bin lira. 30 müridinin sürekli kaldığı villada bulunanların sayısı, gün içerisinde ziyaretçilerle birlikte 50'yi geçiyor. Su faturası aylık ortalama 20 bin lira. Oktar, su faturasını düşürmek için 4 yıl önce villa bahçesine artezyen kuyu yaptırmış. Kullanma suyu kuyudan karşılanarak villanın su faturası biraz düşürülmüş.