Adnan Oktar Hakkında Suç Duyurusu

Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Bilecik ve Bursa'da, Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik açıklamaları nedeniyle Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyanet-Sen Eskişehir Şube Başkanı İlhan Köroğlu, Eskişehir Adalet Sarayı önünde yaptığı basın açıklamasında, ülke bu çetin günlerde istiklal mücadelesi verirken bazı mahfillerin bu mücadeleyi akamete uğratmak istercesine suni gündemler oluşturma peşinde olduklarını söyledi.

"Yaptığı programlarla İslam ahlakı ile bağdaşmayan görüntülerle halkın karşısına çıkan Adnan Oktar ve sahibi olduğu A9 kanalına, duyarlı Müslüman ailelerden tepkilerin her geçen gün çığ gibi arttığını" belirten Köroğlu, şöyle konuştu:

"Her defasında siyonizmin önderlerini kendilerine kardeş ilan eden, İsrail'e hayranlığını tehditkar bir üslupla dile getiren Adnan Oktar'ın İsrail'e gösterdiği saygının en azından yarısını ekmeğini yediği ülkenin kurumlarına ve İslam dininin temsil edildiği nezih bir kurumu olan Diyanet'e göstermesini kendisinden bekliyoruz. İslam'a ve insanlığa hizmetkar olan, yüce dinimizin hizmetkarları için kullandığı alçakça cümleleri kendisine iade ediyor, sarf etmiş olduğu ifadenin kendisine has bir yaşam şekli olduğunu hatırlatarak dünyayı kendi penceresinden görüp algılamamasını tavsiye ediyoruz."

Şube Başkanı İlhan Köroğlu ve beraberindekiler açıklamanın ardından, Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kütahya

Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı Nazif Kocaçoban da Kütahya Adliyesi önünde konuyla ilgili açıklama yaptı.

Oktar'ın, kanalında Müslümanların ahlaki sınırlarını zorlayarak nahoş tutumları toplumda yaymak adına gösterdiği çabanın kimsenin gözünden kaçmadığını ve oynanan oyunun herkesin farkında olduğunu dile getiren Karaçoban, "İslam'ın kadın ve erkeklerin giyimi ile tavır ve davranışı konusundaki hükümleri açık iken bırakın İslam dinini, Yahudi ve Hristiyan inancının dahi tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranlarda boy gösterip toplumun sinir uçlarına dokunmak normal karşılanacak bir durum değildir." ifadelerini kullandı.

Kocaçoban, açıklamanın ardından, sendika üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle hazırladıkları dilekçe ile Oktar ve kanalı hakkında Kütahya Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.