- "Adnan Oktar" grubuna yönelik soruşturmada 117 tutuklama

İSTANBUL - "Adnan Oktar" grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve adliyeye getirilen 117 şüpheli daha tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen tüm şüphelilerin savcılık işlemleri sona erdi.

Savcılık, 117 şüphelinin de tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti. Şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Böylece toplamda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 183 şüpheliden, 176'sı tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmiş oldu.