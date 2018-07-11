Adnan Oktar Grubuna Yönelik Operasyon

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 4 ilde başlatılan operasyonda, Antalya'da hakkında gözaltı kararı çıkartılan bir kadın evinde bulunamadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyesi olduğu iddia edilen S.Ş. isimli kadının Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Adresinde bulunamayan şüpheli kadının yakalanması için çalışmalar sürüyor.