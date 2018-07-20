Adnan Oktar, Silivri Cezaevindne Alınıp, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevine Nakledilecek
İstanbul merkezli operasyonda tutuklanan Adnan Oktar'ın, konulduğu Silivri Cezaevi'nden, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledileceği belirtildi. Edirne F Tipi Cezaevi'nde, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bulunuyor.
İstanbul merkezli operasyonda tutuklanan Adnan Oktar'ın, konulduğu Silivri Cezaevi'nden, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledileceği belirtildi.
ADNAN OKTAR TEK KİŞİLİK HÜCREDE TUTULACAK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesine karar verildi. Oktar'ın Edirne'ye getirilerek F Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulacağı belirtildi. Adnan Oktar'ın cezaevinde tek kişilik hücrede tutulacağı öğrenildi.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN YANINA GÖNDERİLECEK
Adnan Oktar'ın konulacağı Edirne F Tipi Cezaevi'nde, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari eski milletvekili Abdullah Zeydan da bulunuyor.