: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı

13.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:07

ADNAN Oktar organize suç örgütüne yönelik 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme 91 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısında duruşma salonlarında görülen duruşmaya Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 163'ü tutuklu 175 sanık ve tarafların avukatları katıldı. Tüm tutuklu sanıkların savunma yapmasının ardından Cumhuriyet savcısı, taleplere ilişkin görüşlerini bildirdi.

Savcı, örgütün elebaşı Adnan Oktar hakkında "Örgüt kurma", "Mal varlığı değerlerini aklama" ve "Şantaj" suçlarından tutuklu kaldığı süre itibariyle tahliye edilmesini talep ederken, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Çocuğun nitelikli istismarı" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından tutukluluğunun devamını istedi. Savcı ayrıca Adnan Oktar'ın üzerine atılı "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından" da tutuklanmasını talep etti. Savcı, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklu yargılanan 95 sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesini istedi.

ALLAH GETİRDİ, ALLAH TAHLİYE EDECEKMahkeme tutuklu sanıklara söz verince Adnan Oktar, "Allah getirdi, Allah tahliye edecek. Bütün kardeşlerimin tahliye olmasını istiyorum" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında Tülay Kumaşçı, Mehmet Alp Ünlü ve Serap Akıncıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 sanığın tahliyesine karar verdi.

İDDİANAMEDENİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

ARAMALARDA 79 TABANCA, 23 TÜFEK VE 17 BİN 596 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLDİİddianamede, örgüt üyelerinin ev aramalarında 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirildiği belirtiliyor.İddianamede, 11 Temmuz 2018 tarihinde örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, "Dragos" olarak tabir edilen örgüt merkezinde arama işlemlerini gerçekleştiren kolluk personeline yönelik olarak, hali hazırda tutuklu bulunan örgüt mensubu Mert Sucu tarafından Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlisine 2 adet ateş açıldığı ancak çelik yelekten dolayı herhangi bir ölüm olay yaşanmadığı ifade edildi.

24 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLİYOR

İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: DHA

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