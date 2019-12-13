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Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı

Adnan Oktar davasında, mahkeme, 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmak üzere 91 kişinin tahliyesine karar verdi.

13.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:57
Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı

davasında, mahkeme, 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmak üzere 91 kişinin tahliyesine karar verdi.

Kaynak: Dunya.com

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