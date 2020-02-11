Adnan oktar davası tahliye edilen kadınlar duruşmaya geldi
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Adnan oktar davası tahliye edilen kadınlar duruşmaya geldi

ADNAN Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra geçtiğimiz Aralık ayında tahliye olan kadınlar bugün görülen duruşma için Silivri'ye geldi.

11.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:23
Adnan oktar davası tahliye edilen kadınlar duruşmaya geldi

ADNAN Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra geçtiğimiz ayında tahliye olan kadınlar bugün görülen duruşma için 'ye geldi.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davanın görülmesine 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülmeye devam ediliyor.

Yaklaşık 2 ay önce adli kontrol şartıyla tahliye edilen kadınlar da bugün görülen duruşmaya katıldı.Kadınlar sabah saatlerinde özel araçlarıyla duruşma salonuna geldi. Kadınların duruşma salonu kapısı önünde birbirlerine sarıldıkları görüldü. Davada 76'sı tutuklu 226 kişi yargılanıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Adnan oktar davası tahliye edilen kadınlar duruşmaya geldi
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